LOEBCAPOTE ARQUITETURA E URBANISMO é um escritório de arquitetura liderado pelos arquitetos Roberto Loeb e Luis Capote.

O escritório tem se concentrado nos últimos anos na concepção, desenvolvimento e implantação de projetos de complexidade programática e tecnológica, atuando em diversos segmentos. Estes projetos, coordenados e compatibilizados pela equipe técnica do escritório incluem todas as especialidades de engenharia que compõem o projeto detalhado, incorporando em todas as fases de desenvolvimento soluções de sustentabilidade.

Além da qualidade arquitetônica e técnica do projeto, nosso escritório tem como norma a atenção e preocupação permanente com custos orçamentários aprovados pelo cliente e prazos de realização das obras, mantendo as verbas nos limites programados e cronogramas de realização e início da operação.