PERFIL

Graduada pela faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (FAU-PE), e atuando no mercado desde 2001, a arquiteta Allysandra Delmas tem a criatividade como sua assinatura. E como a liberdade é a maior fonte da criatividade, antes de iniciar qualquer projeto, Allysandra faz uma analise minuciosa do perfil do cliente, bem como dos dados fornecidos pelo mesmo a fim de desenvolver um projeto único na forma, cores e texturas, mas sem perder a essência de quem vai passar boa parte do seu tempo ali. Tamanha criatividade e cuidado só poderiam resultar em reconhecimento. Reconhecimento esse que hoje pode ser visto na sua vasta área de atuação. Atualmente, a arquiteta também assina projetos no mercado imobiliário para renomadas construtoras do país, além de prestar consultorias.

ESCRITÓRIO

Acreditando fielmente que um escritório é feito por bem mais que belas paredes, Allysandra Delmas coordena uma equipe formada pelos mais variados profissionais da área de arquitetura, arte e design para criar os diversos projetos que o escritório assina. A equipe participa regularmente de inúmeras mostras de arquitetura e decoração e tem o trabalho publicado em revistas especializadas. Além de assinar projetos em João Pessoa e litoral, o escritório também deixa sua marca impressa em Rio Grande do Norte e Campina Grande.