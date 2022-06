À frente do Studio² estão as Arquitetas Cindy Maia e Flávia Steil. O escritório atua há pouco mais de 2 anos na Cidade de Curitiba. Escritório jovem que conta com uma equipe para ajudar em todas as etapas do projeto. Desde sua concepção até a sua execução. A arquiteta Cindy Maia é pós-graduada em Arquitetura de Interiores e Design e a Arquiteta Flávia Steil é pós-graduada em Master em Arquitetura e Iluminação. Ambas possuem especialização em paisagismo e gerenciamento de obras. Atendemos Curitiba e região metropolitana, mas podemos fazer obras no país todo presencialmente ou via internet, o que já fizemos e deu muito certo.

Antes de iniciar qualquer projeto sempre fazemos uma entrevista com nossos clientes, neste documento vamos sentindo a personalidade, os desejos e sonhos de cada cliente e isso acaba sendo uma inspiração para criarmos. Claro que por trás disso vem toda nossa bagagem com cursos, palestras, viagens, sempre estamos em busca de novidades e isso também nos ajuda na hora de colocar no papel o desejo dos nossos clientes.

Nossa maior característica é transformar todos os desejos dos nossos clientes em realidade. Como sempre falamos “o projeto é seu”. Logicamente sempre fazemos tudo com muito bom gosto aliando à personalidade dele e nunca esquecendo da funcionalidade. Nosso objetivo principal é deixar nossos clientes felizes com um projeto que sempre sonhou.

Juntamente com sua equipe se preocupam com todos os mínimos detalhes e procuram facilitar ao máximo a vida do cliente, desde o pagamento até a execução da obra. Buscam fazer projetos diferenciados e exclusivos, sempre mantendo a preferência do cliente, mas privilegiando a funcionalidade, harmonia e conforto. São ágeis, comprometidas e preocupadas em dar o atendimento que o cliente procura e precisa. Buscam a otimização de custos e fazem o sonho do cliente se tornar realidade com o orçamento que ele dispõe.

Sempre deixamos claro que durante todo o processo criamos uma relação em que é preciso ter muito respeito, transparência e confiança, pois às vezes podemos trabalhar em cima de um projeto até mais de dois anos (entre projeto e execução), caso seja uma obra de grande porte.

Gostamos de sempre ter um bom entrosamento com o cliente e criar uma espécie de amizade, pois isso traz mais confiança, além de entendermos ainda mais o desejo de cada um para conseguirmos traduzir para a realidade. Acreditamos que isso seja um dos nossos diferenciais, pois nos importamos muito mais com as suas vontades quando criamos uma empatia com cada um.

Trabalham com projetos arquitetônicos, projeto de interiores, projetos luminotécnicos e paisagísticos. Especificam todos os materiais, executam e acompanham obras e vão a lojas, se assim o cliente preferir. Estão sempre antenadas nas novidades do segmento e sempre se atualizam com cursos, mostras, palestras e workshops.