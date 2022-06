A Mahanaim Engenharia e Arquitetura atua em no mercado nacional desde 1995 disponibilizando soluções práticas e inteligentes em projetos de engenharia, arquitetura, urbanismo e interiores. Com um corpo técnico multidisciplinar nosso objetivo é identificar e atender às solicitações dos clientes de forma rápida e integrada.

Há 30 anos à frente do escritório Mahanaim Arquitetura, a arquiteta Ana Maria Miller busca sempre realizar criações e transformações significativas, com bom custo-benefício ao cliente, independente do seu projeto: arquitetônico e de interiores residencial, comercial ou corporativo. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) a profissional tem se destacado pelas participações em mostras de decoração em lojas e eventos ligados ao segmento da Arquitetura e Interiores.

A Mahanaim Engenharia conta com a responsabilidade técnica do engenheiro civil Antônio Carlos de Souza, graduado em Engenharia Civil e especialista em Estruturas de Concreto, pela Universidade Federal de Goiás. O engenheiro possui vasta experiência em execução e administração de obras de pequeno, médio e grande porte.