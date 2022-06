Por quê ART?



Com 18 anos de experiência de empreendedorismo e trabalhos autorais em diversas áreas, Ricardo reúne toda sua capacidade de produção criativa em um novo modelo de negócio, alinhado com os dias atuais e de olho no futuro.

"Desejo viver onde as coisas sejam simples, onde as relações pessoais sejam verdadeiras.

Quero viver em um lugar onde essas relações propiciem a melhora pessoal e profissional de todos.

Posso transformar cada boa ideia em novos projetos, que tragam o nosso crescimento, e que gerem conhecimento e desenvolvimento cultural, bem como resultados financeiros."

Estúdio de Soluções Criativas.

Projetos de arquitetura, design gráfico, tape art, design de móveis e produtos.

Desenhos e ilustrações personalizadas.

Consultoria para novos negócios (ponto, área, localização), consultoria estética.

RICARDO TRAMONTINA . ART

Why ART?

With 18 years experience in the field as an independent architect working in diverse areas of design and architecture, Ricardo has brought together all his creative productive skills in a new business model, drawing from the present day but with an eye to the future.

"I wish to live where things are simple, where personal relationships are true.

I want to live in a place where these relationships generate the personal and professional betterment of everybody.

I can transform each good idea into new projects which themselves promote our mutual growth, bringing knowledge and cultural development along with good financial results."

Studio of Creative Solutions

Architectural design, graphic design, tape art, product & furniture design.

Drawings and customised illustrations.

Business, conceptual and aesthetics consulting.

RICARDO TRAMONTINA . ART