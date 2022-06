Com mais de 10 anos de carreira, incluindo atuação em escritórios da Alemanha, França e Itália, Cristiane Bergesch possui um repertório projetual que lhe permite produzir uma arquitetura que vai do moderno ao contemporâneo, sempre ligada às tendências atuais mundiais.

Parcerias com escritórios de arquitetura e design de Londres e Milão, proporcionam um intercâmbio de ideias e tecnologias. Mulher de negócios e empresária capaz, Cristiane é apaixonada pelo que faz e está sempre na "linha de frente" de seu escritório, junto da equipe de arquitetos e designers. Entre as várias áreas em que atua no mercado, o escritório está focado no desenvolvimento de projetos de arquitetura e interiores residenciais, corporativos e comerciais.