O Ladrilho Urbanismo e Arquitetura é um escritório formado por profissionais que buscam atuar de forma diferenciada, por meio do intercâmbio de conhecimento e da interação com as demandas sociais e o mercado formal, a fim de construir espaços mais vivos e democráticos.

Tem como principais atividades a elaboração de projetos urbanísticos e arquitetônicos de diferentes escalas, consultoria especializada nas áreas de eficiência energética em edificações, habitação de interesse social e geoprocessamento. Além do desenvolvimento dessas atividades o Ladrilho também se propõe a organizar eventos e palestras com objetivo de discutir alternativas para as diversas problemáticas que envolvem a cidade.