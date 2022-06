Mauricio Garbuglio é um arquiteto urbanista formado pela Faculdade belas artes de São Paulo. Trabalhou em diversas empresas de arquitetura, interiores e gerenciamento de obras.

Atuando na área de projetos de arquitetura, interiores e gerenciamento de obras, trabalha com projetos de diversas escalas. As novas ideias arquitetônicas desafiam o uso de tecnologias alternativas, com isso o escritório sempre esta em constante busca de soluções. Esta articulação bem planejada reflete em suas obras e projetos, cada uma delas alinhada com desejos, sonhos e necessidades do cliente.