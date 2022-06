O Studio Monfré Arquitetura atua na área de projetos de arquitetura e interiores, desenvolvendo da concepção ao projeto executivo completo.

Contato: studiomonfre@gmail.com / (11) 96312-8852

Sobre a Arquiteta

Thaís Olival Monfré é Arquiteta e Urbanista, formada pela Universidade São Judas Tadeu (2015).

No início de 2014, ainda como estagiária, teve seu primeiro contato profissional com projetos de arquitetura, área em que atua desde então. Por dois anos, colaborou como Arquiteta para um escritório de arquitetura de interiores, onde teve a oportunidade de desenvolver todas as etapas de projeto, da concepção ao projeto executivo e acompanhamento de obra. Desde 2016, realiza projetos paralelos no Studio Monfré.

Anteriormente, atuou como estagiária na área de legalização de projetos (2013) e na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Prefeitura Municipal de São Paulo (2012 e 2013), onde participou de importantes projetos de planejamento urbano para a cidade de São Paulo.