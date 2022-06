Conheça o Veredas: www.veredas.arq.br | https://www.facebook.com/veredasarquitetura/

Fundado pelo arquiteto Raoni Sena e a jornalista Renata Cota, o Veredas Arquitetura é um escritório localizado em Belo Horizonte (MG). Com expertise no desenvolvimento de projetos de diversas escalas e tipologias, o escritório faz uso do BIM como metodologia de trabalho de modo a agregar valor aos seus projetos e proporcionar otimização e economia aos seus clientes. Para atender às mudanças e as novas necessidades tanto das pessoas, quanto das cidades o Veredas acredita que é necessário estar disposto a adaptar sua forma de pensar e trabalhar arquitetura. E por isso, é constante a sua busca por caminhos que levem seus profissionais ao encontro de novas perspectivas, possibilidades e experiências.

