A Tiago Bezerra Arquitetura e Urbanismo é uma empresa com atuação em projetos de arquitetura corporativa, residencial, decoração, loteamentos, condomínios e espaços urbanos em diversos estados do Brasil e no exterior. A qualidade percebida de seus empreendimentos é marcada por criatividade, sustentabilidade e funcionalidade. A TB Arquitetura representa a nova geração dos arquitetos baianos e sua visão inovadora é pautada nas boas práticas de gestão de projetos que contribuem para conceituar e viabilizar os seus projetos de alto padrão.