Graduou-se na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2006. Concluiu o Curso de Conforto Ambiental e Conservação de Energia na Universidade de São Paulo em 2008, obtendo o título de especialista nas áreas de iluminação, térmica, acústica e insolação. Em junho de 2008 fundou o escritório Ito Ventura Arquitetos.

Em 2014 inicia sua trajetória no escritório David Ito Arquitetura. Baseado em sua especialização, os projetos são elaborados com grande rigor técnico e minucioso refinamento estético. O que exige do técnico conhecer a arte, e do artista conhecer a técnica. Apenas com tal compreensão a arquitetura pode evoluir.

Os projetos são concebidos de forma holística. Onde questões sociais, econômicas e ambientais são coroadas com grande cuidado estético. Prova disso está no reconhecimento internacional do projeto L23, que foi premiado no concurso International Property Awards em Londres. O projeto engloba em sua arquitetura soluções relacionadas ao tripé sustentável (social, econômico e ambiental).

Com um portfólio diversificado, atua em projetos de múltiplas escalas e temas variados. Desde o edifício ao mobiliário.