Nascemos com uma visão definida: o que nos inspira e satisfaz é realizar o sonho das pessoas que buscam criar para sua casa ou para seu espaço de trabalho, ambientes personalizados com elegância, conforto, sofisticação e simplicidade, através de moveis planejados.

A Innovafatto surgiu no mercado, em agosto de 2007, com o slogan Inspirado em Você. Inspiração para criar espaços onde você possa receber amigos ou viver o dia a dia ao lado das pessoas que você gosta de ter por perto. Inspiração para deixar sua casa, seu espaço ou o lugar que escolher com o seu estilo, com o seu jeito. Inspiração é a nossa maior motivação.

Nossa empresa está atenta a cada etapa do processo, que

começa na elaboração do projeto e passa pela medição técnica, revisão e formulação do projeto técnico final, pontualidade, prazos de entrega estabelecidos em contrato, qualidade dos produtos e excelência na montagem dos móveis.

Oferecemos móveis sob medida com o melhor aproveitamento dos espaços, pois temos a marcenaria que se adapta ao que você cliente necessita.

O pós venda, tão negligenciado por empresas de ramos diversos, é o nosso maior diferencial neste competitivo mercado e também fonte de investimento constante da empresa. Ao longo dos anos a Innova Fatto conquistou respeito e credibilidade no mercado, tanto com os clientes quanto com fornecedores, por postar que é possível fazer móveis que aliem sofisticação e simplicidade.

Vantagens da Innova Fatto

· Móveis de alta qualidade, feitos 100% em MDF.

· Móveis 100% sob medida, totalmente personalizável de acordo com a necessidade do cliente.

· Formas de pagamento e condições especiais.

· O melhor pós venda da região.

· Equipe própria de montagem altamente treinada.

· Melhor custo e beneficio.

· Agilidade na entrega e montagem.

· Atendimento personalizado para corporativo.

São 3 lojas, sendo duas localizada em Santo André e uma em São Paulo.

Endereços: Av. Portugal 1497 - Jd. Bela Vista - Santo Andre - SP (Loja 1)

Av. Portugal 1095 - Jd. Bela Vista - Santo Andre - SP (Loja 2)

Av. Nazare, 1940/1946 - Ipiranga - São Paulo - SP (Loja 3)