O escritório MGS – Macedo, Gomes & Sobreira é formado pelos arquitetos e urbanistas Danilo Matoso Macedo (UFMG, 1997), Elcio Gomes da Silva (UnB, 1995) e Fabiano José Arcadio Sobreira (UFPE, 1996).

Constituído em 2004, o escritório agregou a experiência projetual e acadêmica de seus associados para a participação em concursos de arquitetura, havendo obtido terceiro lugar no Concurso Nacional de projetos para a sede da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, e primeiro lugar no concurso para escolha da sede da FHE – Fundação Habitacional do Exército.Ao mesmo tempo, seus integrantes escrevem e editam textos, pesquisas e projetos de arquitetura no portalconcursosdeprojeto.org, na Revista MDC, e no website do Núcleo Docomomo Brasília, entre outras publicações. A cada novo projeto, surge uma nova parceria, a partir da qual o processo de trabalho é estabelecido.