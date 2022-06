Vazio S/A Arquitetura e Urbanismo mistura prática e pesquisa. Para o estúdio, a visão integrada das disciplinas de desenho — arquitetura, paisagismo e urbanismo — é uma estratégia fundamental numa época de desafios impostos pelas dinâmicas da ecologia e pela própria complexidade das cidades. Seja no desenho de móveis ou no projeto de residências, equipamentos culturais e edifícios comerciais, prevalece no escritório a interdisciplinaridade.

Buscamos uma postura propositiva e ativa em questões próprias dos problemas da arquitetura: uma visão da informalidade, dos vazios e do mercado como algo que possa nos indicar novos projetos e oportunidades. À visão de uma prática de escritório convencional (casas, edifícios comerciais, desenho urbano etc) está associada a experimentação através de concursos de arquitetura, publicações, parcerias com grupos sociais e artísticos, e intervenções urbanas efêmeras que discutem novas relações entre a cultura contemporânea e a arquitetura.

Vazio S/A já recebeu vários prêmios nacionais e internacionais, entre eles o influente Architectural Review Emerging Architecture Award; tem projetos construídos no Brasil, Canadá e Inglaterra; e tem participado de importantes mostras de arte e arquitetura, como a Bienal de Arquitetura de Veneza e a Bienal de Arte de São Paulo.

Dentre as últimas obras de arquitetura concluídas está o residencial VDA (edifício de apartamentos projetado e parcialmente incorporado pelo estúdio), CABH (projeto para a sede da prefeitura de BH premiado em concurso nacional), H3O (um parque de esportes e lazer conjugado com um grande centro comunitário na favela da Serra), a Casa no Cerrado e a instalação temporária Arqueologia Estrutural.