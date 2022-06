Fundado em 2010, o escritório Umberê Arquitetura, é dirigido pelos arquitetos

Guilherme Normando e Camila Canille, formados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2007. Com mais de 10 anos de experiência e um vasto conhecimento nas áreas de modulação de alvenaria, patologias, compatibilização de projetos, coordenação, projetos de fachadas, paletes, arquitetura e BIM, o escritório ultrapassa os 100 empreendimentos, tendo como clientes grandes construtoras do país. Oferecemos soluções racionalizadas, econômicas, com uma linguagem arquitetônica exclusiva e diferenciada. Nossos projetos de interiores contam com elegância e sofisticação em cores, texturas, mobiliários, iluminação e formas exclusivas. O estilo de nosso escritório para todos os seus ambientes.