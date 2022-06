Formada em 1996 pela Faculdades Integradas Metodista Izabela Hendrix, atua desde então na área de Arquitetura e Interiores, com uma vasta experiência em projetos comerciais e residênciais.De estilo moderno com toque acolhedor, a arquiteta Daniela Andrade, a frente do escritório que leva o seu nome, está sempre atenta as tendências de mercado. "Minha grande fonte de inspiração está naquilo que me cerca: viagens, filmes, livros, arte e principalmente a personalização do projeto". A história de cada cliente, suas emoções, suas expectativas estão presentes com um elemento chave no desenvolvimento dos projetos. Esta inspiração nas artes, na arquitetura, design, moda e cinema com o respeito aos conceitos do cliente fazem com que o resultado do projeto seja único. A busca pela inovação em novas tecnologias, materiais, técnicas, experimentações está sempre presente e motiva sempre novos desafios. As linhas retas são uma constante trazendo grande equilíbrio. O resultado traz contemporaneidade e ousadia, contrastados por pontos clássicos. A valorização impar da arte como forma de prazer, o grande destaque da iluminação, o luxo e a mistura de cores leves e sòbrias com toques fortes caracterizam seu trabalho.