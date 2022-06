Catarinense, há sete anos no mercado de Arquitetura e Design, Paulo se formou e fez sua Pós Graduação em Projeto de Arquitetura na Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

Com projetos realizados em São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Litoral Catarinense, desenvolve e executa projetos de arquitetura, interiores e decoração nos segmentos residencial, comercial e corporativo. Seus projetos são focados na qualidade de vida através de soluções que transmitam conforto, bem estar e sofisticação sempre mantendo a identidade do usuário.

Busca constantemente aprimorar seus conhecimentos através de mostras, seminários e viagens que servem como inspiração, com o intuito de levar aos seus clientes um trabalho sério, dedicado e de bom gosto.

Hoje coordena os seus projetos juntamente com profissionais qualificados, trabalhando em conjunto para realizar o objetivo final de cada obra que é a satisfação do cliente sempre prezando pelos cumprimentos de prazos e qualidade do produto final.