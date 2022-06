QUEM SOMOS | O Mais Arquitetura é um escritório sediado no Triângulo Mineiro (Araxá – MG) desde setembro de 2009. Dirigido pelas sócias arquitetas Mayara Caixeta e Elihara Rezende, desenvolve projetos arquitetônicos residenciais, comerciais, institucionais e urbanísticos, assim como projetos de detalhamento (acabamento), design de interiores (decoração) e assessorias e consultorias para quem precisa somente de uma orientação. Trabalhamos com projetos presenciais e também com projetos online. Nossos clientes estão em todo o Brasil.

NOSSO DIFERENCIAL | Nossa especialidade é captar as necessidades, desejos e estilo dos nossos clientes e concretizar seu sonho. Queremos clientes encantados! Para nós, o projeto deve ter o traço do arquiteto, mas a cara do dono. Estilo contemporâneo, clássico, retrô, rústico, romântico, antenado; cores claras, ambientes coloridos; espaços clean ou trabalhados – cada um com o seu tom. Mas nem só de estética se faz a arquitetura: o bom profissional faz o casamento da arte e da técnica. O bom projeto deve também criar ambientes práticos, com boa circulação, bem iluminados, ventilados; com boa implantação no terreno, de maneira que fique agradável e gere menos custos. Amamos nosso trabalho, que desenvolvemos com foco na excelência e qualidade.

COMO FUNCIONA | Tudo começa com uma boa conversa com o cliente – seja pessoal ou virtualmente. Precisamos conhecer seus sonhos, seus gostos, suas necessidades e sua demanda orçamentária. A partir dessa conversa chegamos ao orçamento do projeto, para então começarmos o serviço. Tudo é descrito em detalhes na proposta de orçamento e no contrato: etapas de trabalho, prazos, particularidades.

EQUIPE |

MAYARA CAIXETA, formada pela UNIUBE em Arquitetura e Urbanismo em 2008 – o nosso gosto pelo racional, pela harmonia e pelo equilíbrio: a medida e a dose certa de cada ingrediente.

ELIHARA REZENDE, formada pela UNIUBE em Arquitetura e Urbanismo em 2012 – o nosso gosto pela leveza e pelo discreto: em busca da elegância definitiva.

| Palestras realizadas desde 2013 na Uniaraxá e Uniube (Uberaba).