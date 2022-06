MACRO ARQUITETOS foi fundada em 2011 pelo arquiteto Carlos Duarte, logo após sua conclusão do curso de graduação pela FAU-Mackenzie, com o objetivo de explorar as variadas formas de arquitetura de maneira criativa e contemporânea. Em 2015, a arquiteta Juliana Nogueira, formada pela FAU-Mackenzie, se associou ao escritório trazendo sua experiência em outras áreas após o período em que esteve na Inglaterra.

O escritório trabalha diferentes escalas de projetos de arquitetura em suas diversas áreas: residencial, comercial, institucional, urbano e design. Em todos seus trabalhos a qualidade é prioridade, dando especial atenção aos detalhes, aos acabamentos e à funcionalidade. Todos os projetos são visto de maneira única e são objeto de troca entre o escritório e o cliente. O objetivo do escritório é buscar soluções arquitetônicas e atender de maneira integral todas as necessidades explicitadas para assim garantir, com o resultado final, a satisfação do cliente.