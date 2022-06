Maria Fernanda Penido desenvolve e executa projetos que atendam às necessidades individuais de seus clientes, sempre com alto padrão de sofisticação. A arquiteta possui ampla experiência na criação, desenvolvimento, compatibilizaçao e detalhamentos arquitetônicos. já trabalhou em renomados escritórios e construtoras de Belo Horizonte e nos Estados Unidos. Atualmente, trabalha em um escritório próprio.

Com o foco no alto padrão de qualidade dos seus projetos, além de elaborar os desenhos técnicos, acompanha os clientes em todas as outras etapas necessárias. Na escolha dos materiais de acabamento, mobiliários e adornos que consolidarão os ambientes. Há mais de 10 anos no mercado de trabalho, Maria Fernanda Penido estima por inovação. Cada projeto privilegia a racionalização de espaços, oferecendo ambientes dinâmicos e práticos que atendam às necessidades individuais de cada cliente.