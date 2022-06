Criativo, moderno e autêntico: é como reconhecem o escritório Carpaneda & Nasr Arquitetos Associados. Com soluções inovadoras e atraentes, adequadas à realidade e especificidade de cada cliente, o jovem escritório dirigido pelas arquitetas Flávia Nasr e Laísa Carpaneda é referência aos que apreciam arquitetura com simplicidade e elegância.

Fundado em 2013, o escritório procura associar técnica e arte para produzir arquitetura de alta qualidade, buscando trabalhar todos os aspectos do projeto em busca de soluções econômicas, elegantes, funcionais e surpreendentes.

Os espaços concebidos pelas arquitetas se destacam pela leveza, simplicidade, fluidez e qualidade espacial; o objetivo principal é otimizar os espaços e os recursos naturais e econômicos do ambiente. A qualidade do resultado final vem do comprometimento do escritório com todas as etapas do trabalho, desde a elaboração do conceito até o acompanhamento da obra.

Flávia Nasr e Laísa Carpaneda são amantes da estética, do belo e do equilíbrio e buscam viabilizar necessidades técnicas, funcionais e estéticas combinando-as com materiais, mobiliário e elementos arquitetônicos personalizados; suas inspirações vêm de viagens, livros, filmes: surgem, muitas vezes, de apenas um olhar.