A Reinach | Mendonça Arquitetos Associados foi criada em 1987 pelos arquitetos Henrique Reinach e Maurício Mendonça. Desde então vêm recebendo diversos prêmios, tendo sido escolhido o “ESCRITÓRIO DO ANO – destaque nacional” pela premiação anual da AsBEA em 2003. Participaram de bienais e exposições no Brasil e Exterior ao longo deste período. Projeto premiado em 1999 foi ainda publicado no AWA – Award Winning Architecture Internacional Yearbook. Foram capa dos livros “Private Rio” da Editora Rizzoli, NY e “Casas de vidro” da Editora Monsa, Espanha. Em 2008 a publicação “1000x Architecture of the Americas” da Editora Braun, Alemanha, destacou 3 dos projetos do escritório entre os 1000 projetos recentes mais significativos das Américas. Desde 2001 o escritório possui sede própria em projeto premiado pelo IAB/SP em 2002. Em 2012 receberam o primeiro lugar nas categorias Office Architecture e Multiple Residence Architecture concedido pela Internacional Property Awards de Londres.