Com bom humor e simpatia, a Arquiteta Virna Carvalho acredita que um bom relacionamento com sua equipe de trabalho é fundamental para o resultado final da obra.

Comprometida, ágil e apaixonada pelo o que faz, Virna Carvalho possui facilidade aguçada em compreender e avaliar a necessidade de todos ao seu redor, sempre buscando em seus projetos a união perfeita entre estética, funcionalidade e economia. Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro– UFRJ, Virna Carvalho há 24 anos vem atuando e acumulando vários e expressivos trabalhos nas diversas áreas da arquitetura, design de interiores e decoração onde destacam-se sua objetividade, dinamismo e criatividade, transformando em realidade os sonhos de seus clientes.