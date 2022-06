Photographer and Cinematographer, resident and born in São Paulo in 1981 .He completed the Photography Senac College in 2004. He studied Photography Direction at the International Film Academy in 2010; Design history , with Marcos Braga, FAU - USP , in 2011 and History of Contemporary Urbanism , with Prof. Dr. Jorge Bassani and Prof. Dr. Renato Cymbalista , FAU USP , in 2011; Feature Film Lighting, with Mo Flam at Maine Media Workshops in 2012 . Worked as a photographer contributor to magazines such as Aquitetura & Construção, Casa e Jardim, Casa Vogue , Kaza , W Run ; for customers Cebrace , CR Almeida engenharia, JW Marriott, Pernambucanas ; advertising agencies JWT , Lew Lara . He worked as Director of Photography for producer Nine 9, serving clients such as Nokia , Petrobras , Kimberly Clark and Volkswagen. Integrates the photography collective Role , is associated with Abrafoto .

Fotógrafo e Diretor de Fotografia, residente e nascido em São Paulo noano de 1981.Concluiu a Faculdade SENAC de Fotografia em 2004. Cursou Direção de fotografia, na Academia Internacional de Cinema, em 2010; História do design, com Marcos Braga, USP-FAU, em 2011 e História do Urbanismo Contemporâneo, com Prof. Dr. Jorge Bassani e Prof. Dr. Renato Cymbalista, USP- FAU, em 2011; Feature Film Lighting, com Mo Flam no Maine Media Workshops em 2012.

Trabalhou como fotógrafo colaborador para revistas como Arquitetura e Construção, Casa e Jardim, Casa Vogue, Kaza, W Run; para os clientes Cebrace, CR Almeida engenharia, JW Marriott, Pernambucanas; agências de publicidade JWT , Lew Lara.

Trabalhou como Diretor de Fotografia para a produtora Nove 9, atendendo clientes como Nokia, Petrobras, Kimberly Clark e Volkswagen.

Integra o coletivo de fotografia Role , é associado à Abrafoto.