Em 2004 forma em sociedade o atelier ac arquitectos.

Em 2008, de forma individual, prossegue sob a designação João Tiago Aguiar, arquitectos. O atelier, a funcionar no centro de Lisboa, foca-se essencialmente na disciplina de projecto de arquitectura e conta já com várias obras construídas bem como inúmeros projectos em curso. O seu trabalho tem sido publicado em diferentes revistas, livros e blogues de arquitectura, tanto nacionais como estrangeiros.

In 2004 establishes in partnership the office acarquitectos.

In 2008, proceeds individually under the name João Tiago Aguiar, arquitectos. The office, located in the city centre of Lisbon, is mainly focused in the discipline of Architecture, counting already with a large number of built and ongoing projects. Designing furniture and lighting are also part of the design process of the office. Various projects have been published in different national and international architecture magazines, architecture blogs and books.