Sergio Fahrer sempre se interessou pela madeira curvada, técnicas produtivas inovadoras e novos materiais em suas criações. Além de ter que dar conta de um desenho cada vez mais desafiador, a questão do uso da madeira certificada, do manejo sustentável, do material reciclado e da necessidade de pensar nos recursos naturais do país e do planeta fizeram com que Sergio se preocupasse com materiais e procedimentos inovadores. Jack Fahrer decidiu se juntar ao irmão e ao design de móveis. Também músico, ele tem formação na área de moda, e havia recém-chegado de uma temporada em Nova York em que trabalhou com HQ. A união dos irmãos criou a marca de design de mobiliário, a Fahrer. No mercado internacional, as peças dos designers estão em Londres, na Chris Wilde Antiques,cujo dono é especialista e consultor em mobiliário, e na Sylvia Nayla Design Furniture. Em Paris, seus móveis estão na L de O, do conceituado arquiteto Pierre-Antoine Corret.