Todo o projecto resulta de um duplo compromisso: a vontade de dar resposta técnica a um contexto concreto e o desejo de procurar a beleza através da obra construída.

Este processo persegue a satisfação, entendida no sentido mais completo, de todos os que intervêm, sejam eles clientes ou utilizadores, projectistas nas diversas especialidades, colaboradores ou construtores. Em cada trabalho, seja ele de pequena ou grande dimensão, de grande ou pequeno orçamento, damos especial atenção ao essencial. Sem desperdícios. O rigor é uma das chaves do processo de trabalho. Exige uma actividade atenta e concentrada durante todo o processo, desde a ideia inicial até à conclusão da obra. O diálogo está sempre presente com quem utiliza ou habita as obras. A resposta que resulta deste diálogo, caracteriza e distingue os projectos, fazendo com que não haja repetições. A busca da excelência apoiada numa rede de especialistas multidisciplinar, é capaz de produzir um ambiente de criatividade e rigor que provoca uma contagiosa vontade de dedicação e estimula o amor pela arquitectura.