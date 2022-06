A Infinitta é um estúdio de arquitetura e design com uma visão que trafega da grande escala ao detalhe, de pequenos a grandes projetos e reformas e com um diferencial na criatividade e cuidado. Nosso trabalho se baseia numa vasta pesquisa do cliente, do seu negócio e das tendências e novidades, tanto estéticas quanto tecnológicas, da nossa área de atuação.