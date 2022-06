Formada em arquitetura e urbanismo pela UFRJ Alessandra Reis possui mais de 15 anos de experiência no mercado.

À frente de seu escritório, ela desenvolve projetos residenciais, comerciais e coorporativos.Alessandra procura mostrar um pouco do seu trabalho, por meio de participações em mostras de decoração como Morar Mais e Decora Etna. Para o futuro, pretende atuar no mercado hoteleiro e naval.

Acredita que para conquistar o sucesso é preciso atender as expectativas de cada cliente, realizando um trabalho de alta qualidade.

Degree in architecture and urbanism from UFRJ Alessandra Reis has over 15 years of experience in the market.

Ahead of her office, she develops residential, commercial and coorporativos.Alessandra seeks to show some of his work, through participation in decoration shows like Live More and Decora Etna. For the future, we intend to work in the hotel and shipbuilding market.

He believes that to achieve success we must meet the expectations of each client, doing a high quality job.