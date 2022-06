Formada em Design de Interiores e Psicologia, Silvia Romanholi possui um estilo contemporâneo que se adapta conforme as reais necessidades de seus clientes. Seu conhecimento em decoração e design permite a elaboração de qualquer tipo de espaço, como residenciais e comercias.

Ao propor um projeto, Silvia Romanholi utiliza da psicologia para entender o seu cliente, otimizar os espaços e oferecer os melhores materiais. De forma clean e marcante, a satisfação do cliente é sempre o objetivo final; e para isso, a construção do projeto é realizada de forma mútua, ou seja, designer-cliente. Seus desenhos refletem as tendências de mercado presentes em feiras, em revistas e em novos produtos; reflexo de sua constante atualização.