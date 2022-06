Com estilo jovem, criativo e contemporâneo, as arquitetas Manu Paes e Mariana Pascoal, uniram suas experiências adquiridas, fundando o escritório MAP arquitetura.

Buscando transformar os desejos dos clientes em realidade, viabilizando as necessidades técnicas, funcionais e estéticas, as arquitetas mantém-se conectadas aos novos materiais e tendências, além de visitar feiras renomadas como a Expo Revestir, Casa Cor e Feira Internacional de Milão. Todo projeto é tratado de forma única, dentro dos limites e expectativas de cada cliente. A MAP busca desenvolver projetos atemporais, com propostas diferenciadas, aliadas ao bom gosto e a preocupação com os detalhes.

Mariana Pascoal - Arquiteta e Urbanista. Especialista em Design de Interiores (Instituto Europeu e Design/ Barcelona/ 2014) e pós-graduanda em Arquitetura e Iluminação (IPOG).

Manu Paes - Arquiteta e Urbanista. Pós-graduanda em Arquitetura e Iluminação (IPOG).