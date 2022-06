Formado em Arquitetura e Urbanismo na primeira turma do Centro Universitário de Brasília UniCEUB em 2005. Passou sua primeira fase profissional durante 8 anos adquirindo experiência em algumas empresas de médio e grande porte, tornando se especialista em projetos executivos e detalhamento de estruturas complexas.

Em sua atuação profissional, busca o contato próximo com o cliente de forma a atender e conciliar as necessidades de cada projeto, desenvolvendo espaços únicos, em harmonia com o meio ambiente e capazes de manter a sintonia entre a forma e a funcionalidade. A busca constante por técnicas, materiais e sistemas construtivos sustentáveis que garantam a qualidade dos espaços e a sua plena integração com a natureza e o meio físico, são marca registrada do seu trabalho.