Escritório com mais de 10 anos de mercado, com sede em Balneário Camboriú/SC, participante da CASA COR SC. Trabalha com projeto e execução residencial e comercial, desde o projeto arquitetônico ao projeto de interiores, acompanhamento e administração de obras já em andamento para especificação de materiais e acabamentos, encaminhamento de documentos legais para execução da obra.