O Atelier Alma é um atelier de design que desenha soluções por medida, e tem por objectivo preencher as necessidades e ambições dos nossos clientes. Temos como filosofia, sermos parceiros dos projectos que realizamos e não meros fornecedores.

É um atelier movido por amor ao design em todas as vertentes. Procuramos constantemente novas soluções de produção, dando uma identidade aos nossos projectos com cunho pessoal. A capacidade de trabalho, a criatividade e a preocupação do design acessível, são a marca do Atelier Alma. Executamos todo o tipo de trabalhos, desde o simples convite de casamento, passando pela criação de identidade da sua empresa, até à concretização da sua casa de sonho.