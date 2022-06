A Nogueira Arquitetura é um escritório de arquitetura e design de interiores dirigido pelas arquitetas Fátima Nogueira e Natasha Nogueira. Mãe e filha que compartilham a paixão pela arquitetura. Fatima Nogueira é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará e tem pós-graduação em Lumi-notécnica. Natasha Nogueira é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Fortaleza e realizou estudos no Instituto técnico de Lisboa. Juntas possuem mais de 10 anos de experiência no mercado, com trabalhos publicados em revistas, jornais, anuários e participação ativa em mostras da área.