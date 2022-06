Julio Ferreira | Pós graduando em Habitação e Cidade pela Escola da Cidade (SP), formado em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio e em Design de Interiores pela ETEC Fernando Prestes. No escritório, buscamos desenvolver projetos que afrontam a realidade de maneira funcional, compreendendo a relevância da arquitetura em suas mais diversas escalas e funções. Sem rótulos ou rigidez de estilos. o que nos interessa é a qualidade do produto e de processo entregue aos nossos clientes.