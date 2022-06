Desde 2004, o escritório Mauricio Karam Arquitetura atua em diversas regiões do Brasil e internacionalmente, aliando bem-estar e harmonia ao aproveitamento adequado dos espaços propostos. Detalhes clássicos contracenam com elementos contemporâneos na maioria das criações, o que já se configura como assinatura do escritório. Há projetos desenvolvidos em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, além do litoral e interior paulista, e países como Portugal e Angola. São mais de 100 mil m² em obras construídas, com foco nos segmentos residencial, comercial e corporativo.O escritório também atende ao mercado de incorporação imobiliária de loteamentos. Em 2011, 2012 e 2014, Maurício Karam Arquitetura participou da maior mostra de arquitetura e decoração da América Latina, a Casa Cor. A estreia foi na Casa Cor Trio e, na sequência, foi realizado o "Laundry Center" para o BGourmet, a convite da Brastemp, e a Biblioteca. Ainda em 2013, o escritório integrou um time de nomes consagrados da arquitetura nacional para repaginar a Casa da Mulher, um centro de prevenção e recuperação de vítimas do câncer de mama no Pacaembu, em São Paulo.No comando do MK Arquitetura, está o arquiteto e urbanista Maurício Karam, formado pela Faculdade Belas Artes de São Paulo, em 2003.