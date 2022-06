Com mais de 30 anos de atuação no mercado catarinense, o escritório Mantovani e Rita Arquitetura consolidou sua marca e de certa forma ajudou a desenhar boa parte da cidade de Florianópolis.

Traços limpos, cores em detalhes, madeira e pedra são algumas das características marcantes do trabalho dos arquitetos Sylvio Mantovani e Roberto Rita, que cursaram a faculdade juntos no Rio Grande do Sul - UNISINOS. Com seus projetos, contribuíram com a paisagem urbana desta cidade que assumiu novos ares nos últimos anos, tornando-se mais cosmopolita, assimilando a arquitetura contemporânea e ousada desenvolvida pelo escritório.

Os projetos são marcados pela qualidade, desde a conceituação, a delimitação do partido e desenvolvimento do projeto até sua execução primorosa. O escritório imprime qualidade não só na apresentação de seu produto principal, o projeto arquitetônico, mas também no cumprimento de prazos e no atendimento distinto ao cliente.

A empresa é reconhecida principalmente pelos projetos de edifícios comerciais e residenciais de alto padrão. Residências, arquitetura de interiores, objetos de design, cenografia e urbanismo também fazem parte do leque de atuações no mercado.