A Verona é uma empresa que, desde a sua fundação em 1991, investe em

flexibilidade, criatividade e inovação para encontrar a solução mais adequada as necessidades de seus clientes.

Pioneira na comercialização de carpetes modulares (em placas) no Brasil, inova em 2010 com ampla linha de VINÍLICOS, oferecendo assim a seus clientes um portfólio de produtos sempre atualizado com as tendências mundiais, com uma equipe de profissionais preparada cultural e tecnicamente para melhor atender seus clientes, oferecendo mais que produtos: oferecendo SOLUÇÕES.