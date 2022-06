O escritório Mayra Lopes Arquitetura | Interiores surgiu em 2011 com o intuito de oferecer um serviço direcionado e personalizado a cada perfil de cliente. Neste mesmo ano, foi convidado para participar da Casa Cor 2011, com o Banheiro Público Unissex, onde teve grande reconhecimento da mídia. Participou dos anos subsequentes na Casa Cor com o ambiente Suíte do Bebê em 2012 e o Bar Camarote VIP em 2013. Fez parte de outras mostras como Office Tecnology em Ribeirão Preto, Artefacto Haddock Lobo, Grifes & Design, Vitrine Madeira Bonita, entre outras.

Em 2013, foi premiado no concurso International Americas Property Awards, uma das mais importantes competições mundiais na área da arquitetura, onde teve o projeto residencial“São Paulo’s Skydeck”, reconhecido internacionalmente e premiado em duas categorias: Melhor Projeto de Arquitetura Residencial do Brasil e das Américas.

Mayra Lopes, formada desde 2005 pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, já trabalhou em vários escritórios de renome. Sempre em busca de novos desafios, em 2009, foi líder no programa da Rede Record de Televisão – “Sonhar mais um Sonho” – desafiada a projetar e reformar moradias para a população de baixa renda conciliando aspectos sociais, econômicos e ambientais.

Hoje atua no mercado com um time de arquitetos e designers altamente qualificados no setor residencial, hoteleiro, comercial e incorporações adicionando a cada projeto funcionalidade, estética e sustentabilidade. Através de um atendimento personalizado e sempre respeitando os desejos e aspirações de cada cliente, busca a cada projeto superar as expectativas, inovando e trazendo novidades, trazidas de pesquisas e feiras nacionais e internacionais.

MISSÃO: Criar ambientes personalizados acompanhando as tendências do mercado, para atender a singularidade de cada cliente, conciliando harmonia e beleza, de maneira a acolher as necessidades, desejos e aspirações de seus moradores/ocupantes, com qualidade e excelência.

VISÃO: Estar entre os principais escritórios de arquitetura do mercado, com inovação e aperfeiçoamento na composição de ambientes de forma a interagir com a natureza em equilíbrio sustentável.

VALORES: Paixão, Confiança, Propriedade (Ownership) , qualidade, prontidão para mudanças, Sustentabilidade.Amorosidade, ética e respeito a qualidade do bem viver em perfeita integração com ecossistema e seus agentes.

OBJETIVOS: Ser reconhecida pela capacidade de inovar e pelo rigor na realização de prazos assumidos, com qualidade e respeitos os custos.