Orlane Santos, cria, produz e supervisiona pessoalmente todos os projetos de arquitetura e design de interiores realizados em seu escritório em São Paulo.

Espaços amplos e regados a luz natural, jardins, espelhos, cores e peças originais assinadas pela arquiteta e por designers renomados. Cada detalhe é projetado para proporcionar o máximo de conforto e bem-estar. Referências fotográficas, design e moda são intrínsecos ao projeto. É preciso acompanhar o que o mundo está descobrindo e as viagens e blogs mantém a arquiteta antenada com as novidades do mercado. Com presença assídua na Feira do Salão do Móvel de Milão, evento que reúne arquitetos do mundo inteiro para conferir tendências do design e tecnologias de produtos. Recentemente fez um curso com o renomado arquiteto Simone Micheli onde estará participando da Feira hoteleira de Rimini no stand do próprio arquiteto. Participação em Mostras de Decoração, resultado da qualidade dos projetos, com muitos trabalhos publicados em revistas especializadas e mídia digital.

MOSTRAS

Casa Cor SP 2015 - Banheiro Feminino

Polo Design Center 2012 - Café

Polo Design Center 2012 - Sala Íntima

Polo Design Center 2010 - Vestiário