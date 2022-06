A arquiteta Eduarda Corrêa é formada pela Faculdade Izabela Hendrix, no ano de 1994, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em todos estes anos de experiência no mercado de arquitetura e decoração, o escritório vem mostrando o seu trabalho em diversas mostras e eventos, como a Casa Cor Minas Gerais, de 1996 a 2013, publicações nas melhores revistas de arquitetura e decoração do país, além de diversos livros no Brasil e no exterior.

Neste website você poderá navegar por nosso portfólio e conferir os mais atuais e diversificados projetos dos ramos Residenciais e Comerciais além de conhecer o nosso trabalho em mostras e parcerias com construtoras de forte expressão no mercado. Nossa equipe é formada por arquitetos experientes e capacitados que buscam transformar os sonhos dos nossos clientes em realidade.