A Diretório, fundada em 1993, vem aprimorando e inovando seu portfólio de serviços, acompanhando as necessidades dos atuais e futuros clientes.

Em 1995 consolidou-se como escritório de arquitetura e urbanismo com a criação e desenvolvimento de projetos institucionais direcionados para obras públicas e arquitetura do varejo. Atualmente, a Diretório encontra-se posicionada como um dos principais escritórios de arquitetura e engenharia de médio porte com presença em grandes licitações públicas, atuando no estado de São Paulo. Uma das suas especialidades é a gestão do "Projeto Completo", desde os levantamentos, estudos preliminares, pré-projetos, projetos básicos, executivos, memoriais descritivos e aprovações. O papel da gestão global do projeto garante que haja eficiência e rapidez na continuidade dos processos integrados. Isso ocorre graças à alta capacidade produtiva de seus profissionais e principalmente da gestão integrada de seus departamentos. Os projetos são executados por profissionais altamente qualificados, dentre arquitetos e engenheiros, integrando harmonia, estética, bem estar e principalmente funcionalidade nos espaços projetados. Há algum tempo o conceito de sustentabilidade vem sendo aplicado nos métodos construtivos, com projetos bem específicos que garantem o maior aproveitamento dos recursos limitados do planeta. Hoje, agir com inteligência, inovando e aprimorando técnicas sustentáveis no ramo da construção civil não é mais um diferencial e sim uma obrigação e é assim que a Diretório da Arquitetura trabalha.