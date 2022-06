A Directa Arquitetura é um escritório que estampa sua marca em projetos inovadores, únicos.

Idealizado pelos colegas de Unifor André Pires e Marcelo Antero, juntamente com o arquiteto Alexandre Macedo graduado pela UFC, o escritório está no mercado desde 2010, atuando nas área de Arquitetura e Interiores desenvolvendo projetos comerciais, corporativos e residenciais.

Através do estreito relacionamento com os clientes trabalhamos com compromisso para que nossos projetos sintetizem excelência.