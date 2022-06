Atuamos no desenvolvimento de soluções em projetos de arquitetura e interiores para área residencial (casas e apartamentos) e ambientes comerciais (lojas e corporativos), tendo um planejamento apurado, com cronogramas e metas definidas, oferecendo segurança e tranquilidade, desde a criação do projeto até a execução, para garantir o máximo de eficiência e dinamismo na execução de cada ideia.

Nossa equipe é especializada em:

• Projetos

• Reformas

• Decoração

• Construção civil

• Gerenciamento e Acompanhamento de obra

• Levantamento de Orçamentos e administração de compras

Temos também a LAM Empreiteira, onde possuímos toda a mão de obra para a execução do seu sonho, especializada nos seguintes serviços:

• Obra Civil (Demolição, Paredes, etc)

• Elétrica, Hidráulica e Gás

• Gesso

• Iluminação

• Revestimento

• Pintura