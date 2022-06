MOVE MÓVEL- QUEM SOMOS

Move Móvel é uma marca de móveis contemporâneos e criativos com foco na personalização. Fundada em 2010, pela arquiteta e designer paulistana Moricy Lui Chaim, que uniu sua expertise em marcenaria artesanal da madeira maciça ao desenho de produto, criando assim um sistema construtivo de mobiliário móvel para atender aos arquitetos, designers de interiores e criativos.

A razão do nome Move Móvel é porque significa mobiliário móvel, ou seja, que se movimenta para mudar de lugar e transformar-se. Por isso, o fetiche da marca por pernas/pés e peças diferenciadas. O design é clean e irreverente ao mesmo tempo. Por um preço justo, os materiais e acabamentos são de excelente qualidade.O estilo do móvel é definido por quem escolhe o móvel ou as peças para compor.

A personalização é o foco do produto da Move Móvel, onde é possível personalizar na hora da compra pelo site. Para criar produtos novos é só nos enviar o briefing e participar da experiência criativa de uma forma dinâmica e rápida, por WhatsApp, e-mail ou visitando o Ateliê-Conceito