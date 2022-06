O Ecoeficientes é um escritório de arquitetura especializado em difundir as Soluções Ecoeficientes da Construção Civil. Foi fundado e é coordenado pelo Arquiteto Rafael Loschiavo Miranda, paulistano, especializado em diversas áreas da construção sustentável no Brasil e na Espanha.Oferecemos projetos e consultoria para uma construção sustentável. Integramos as soluções ecoeficientes de acordo com a necessidade e disponibilidade do cliente.