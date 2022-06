Graduou-se pela universidade paulista de Sorocaba (UNIP) em 2012, atua na área desde 2008, onde trabalhou com arquitetos renomados de Sorocaba absorvendo conteúdos excepcionais para sua formação. Hoje com escritório próprio fundado em 10 de Agosto de 2016, o arquiteto sorocabano Merlincon Prestes desenvolve projetos com linhas ousadas por meio das formas contemporâneas e modernas de acordo com o perfil do cliente, sem deixar de lado as inovações, conceitos novos de materiais e avanços tecnológicos, tudo para uma melhor concepção visando o resultado final como o conforto e a satisfação do cliente.