"Sou uma arquiteta totalmente apaixonada pela profissão. Arquitetura é minha vida! Adoro desafios e adoro mais ainda realizar os sonhos e os desejos dos meus clientes. Quero que meu trabalho melhore a vida pessoal ou os negócios de quem me contrata. Penso que arquitetura não é só deixar um espaço belo. Uma casa tem que ser simplesmente perfeita para seu morador em todos os sentidos. Uma loja deve ajudar a destacar e valorizar o produto para que este esteja bem exposto e seja mais vendido. A arquitetura não pode roubar a cena. Neste caso ela deve ser um belo pano de fundo. Uma empresa deve dar aos seus colaboradores conforto e funcionalidade, facilitando a produtividade e diminuindo o stress e o desgaste físico e mental. Falando um pouco da minha história, me formei em Publicidade e Propaganda pela PUC Minas e em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Metodista Izabela Hendrix. Atuo no mercado, com escritório próprio, desde 1996. Em 1999 fiz parte da equipe premiada em 2º Lugar no Segundo Prêmio Usiminas Arquitetura em Aço, com um projeto inovador para habitação popular. Em 2007 o escritório se tornou a empresa que leva meu nome, Viviane Lima arquitetura LTDA. Participei da mostra Casa Cor Minas Gerais nas edições de 2004, 2006, 2007, 2008, 2011 e 2012. Desde o início até hoje atuo nas áreas de Arquitetura, Design de Interiores e Design de móveis e objetos, desenvolvendo projetos residenciais, comerciais e industriais de pequeno e grande porte. Considero como o diferencial do meu trabalho o cuidado extremo com todos os pequenos detalhes de cada projeto e o atendimento personalizado ao cliente do início ao fim, desde a concepção do que será construído, passando pela obra e indo até o desenvolvimento e a colocação dos móveis e adornos nos seus devidos lugares."